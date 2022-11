Publié le Vendredi 11 novembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Hommage, on vous dit...

Développé par A Grumpy Fox et édité par Deck13 Spotlight, le jeu Lunistice est disponible sur Nintendo Switch et PC. Il s'agit d'un petit jeu de plateformes-action ultra aliasé du coup, on dit qu'il est "inspiré par l'époque PlayStation / Sega Saturn".On va suivre Hana, une sorte de raton laveur femelle, à travers 7 différents rêves (cauchemars ?) dans le but d'explorer ses propres souvenirs.Voilà voilà.