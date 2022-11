- Dying Light 2 Stay Human : Le DLC narratif Bloody Ties est disponible

Publié le Vendredi 11 novembre 2022 à 11:38:00 par Cedric Gasperini

Narratif, mais pas seulement...

Nouveau DLC narratif, Bloody Ties est désormais disponible pour Dying Light 2 Stay Human. Et ce pour toutes les versions : PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One et Xbox Series X/S.Les joueurs pourront y visiter le Carnage Hall, un ancien opéra transformé en arène de combat. De nouveaux ennemis sont à affronter, comme le Gorille démolisseur, le cataclysme ou le grenadier lanceur de Molotov.De nouveaux équipements seront aussi proposés, comme un bouclier spécial, le Carnage Manica.