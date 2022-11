Sonic Frontiers : Sega dévoile des vidéos explicatives

Publié le Lundi 14 novembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Indispensable pour les teubés

On n'avait pas forcément l'impression que le jeu était particulièrement cafouilli ou qu'il risquait de vous paumer dès les premières minutes, ou alors il faut croire que les joueurs sont décidémment plus cons que nous ne le pensions (et pourtant, on les pensait à un niveau déjà sévère), mais en tout cas, Sega a décidé de lancer une nouvelle série de vidéos pour son Sonic Frontiers, destinées à à expliquer aux joueurs comment naviguer dans le jeu.Durant un peu plus de 6 minutes, vous allez donc en apprendre plus sur les défis, la course-boucle, l'essor rail, les Kocos, le saut vertical, la puie de météores et le voyage instantané.Mais sinon, vous pouvez aussi jouer au jeu, dispo sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et sur Steam. Et le découvrir tout seul comme un grand.