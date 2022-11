Gungrave G.O.R.E : sortie imminente

Publié le Lundi 14 novembre 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Préparez-vous à la violence

Gungrave G.O.R.E sort la semaine prochaine sur PlayStation 4 et 5, Xbox et PC, le 22 novembre 2022 pour être précis. Il est signé Prime Matter.. On vous le rappelle, le jeu est une résurrection de la franchise Gungrave, qui avait commencé avec le jeu de 2002 du même nom. Il ne s'agit pas d'un remake, mais d'un reboot.Ce nouvel opus vous met dans la peau de Grave, personnage principal et anti-héros par excellence, revenu d'entre les morts, et va vous permettre de décimer des tonnes d'ennemis sous une pluie de balles. Ne cherchez pas de scénario, il n'est prétexte qu'à une suite de combats innombrables et de morts en série.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.