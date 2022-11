(TEST) Cherry KW 9100 SLIM, un clavier sans fil de haute qualité

Publié le Mercredi 16 novembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le plaisir de frapper

Parce qu'il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie, et que parfois, un bon petit clavier bureautique peut vous apporter joie, plaisir et totale satisfaction, nous nous efforçons de tester de nombreux produits, divers et variés.Et quand Cherry nous propose de tester un clavier sans fil, tout plat, nous ne nous faisons pas prier.D'autant plus que nous sommes, nous l'avons déjà dit, assez fans de la marque.