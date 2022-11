Floodland : la survie, mouillée

Publié le Mercredi 16 novembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

A l'eau... t'as du shampooing ?

Jeu de survie et de gestion de communauté, Floodland est désormais disponible en version définitive sur PC. Le jeu, déjà sorti en bêta, avait été testé et très apprécié par notre ami Yassine.Les développeurs de chez Vile Monarch et les éditeurs de chez Ravenscourt vous plongent, c'est le cas de le dire, dans une ambiance post-apocalyptique après une fin du monde due à la montée des eaux. Vous devez gérer votre petit village de survivants. Vous devrez faire attention à vos ressources limitées et défendre votre peuple des cultures opposées.Si vous aimez le genre, jetez-y un coup d'oeil de toute urgence.