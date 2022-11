Bound by Blades, un petit TPG dispo sur PC

Publié le Mercredi 16 novembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Vis ma vie de peluche aventurière

Zeth et Assemble Entertainment ont annoncé la sortie de Bound By Blades sur PC, dans un premier temps. Il est prévu l'année prochaine sur Nintendo Switch, iOS et Android.Ce petit RPG d'action vous fait voyager à Ashmyr, un monde Heroic-Fantasy, dans la peau d'un petit animal antropoïde mignon, mais armé. Vous devrez parcourir le monde, récupérer des objets, créer de puissants équipements pour aller combattre des monstres type boss, un peu à la façon d'un Monster Hunter ou d'un Elden Ring. Le jeu est jouable à 3 en coop.A découvrir sur Steam ou Gog, pour 10,99 € seulement.