EDENGATE: The Edge of Life, un jeu inspirÃ© par la pandÃ©mie

Publié le Mercredi 16 novembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Seule au monde

EDENGATE: The Edge of Life est un jeu inspiré par les événéments liés à la pandémie de Covid-19. Le concept et une bonne partie du développement s'est effectué durant le confinement.Résultat, le jeu, développé par Hook, se veut sombre, pesant et à l'ambiance lourde. Vous allez incarner Mia, une jeune biologiste qui se réveille dans un hôpital abandonné. Elle ne se souvient de rien et est seule. Le monde semble vide. Elle va donc tenter de trouver des réponses à ses questions.Le jeu traite de la peur, de l'isolement et de l'incertitude face au futur. Il vient de sortir sur PC et PS4 au prix de 6,99 € seulement. Une version Xbox One arrive dans les prochains jours.