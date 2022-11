(TEST) AstÃ©rix & ObÃ©lix XXXL Le BÃ©lier d'Hibernie (PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Mardi 15 novembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Irish Coffix

Je n'aurais pas été un bon gaulois. Non, franchement, ce n'est pas vraiment mon époque. J'aurais pu me promener en armure, j'aurais même pu me balader en peau de bête à tirer des meufs par les cheveux pour les culbuter entre deux peintures rupestres. Mais les braies, la moustache à la con et le casque ailé. très peu pour moi.De toute façon, mes origines remontent à un croisement entre un loup et un ours.Mais bon. On a beau ne pas être spécialement en phase avec la Gaule, on peut quand même être raide pour un jeu vidéo. Reste à savoir si ce jeu vidéo, ce sera Astérix & Obélix XXXL Le Bélier d'Hibernie ou pas.Spoil : pas.