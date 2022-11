Somerville, jeu narratif SF, est sorti

Publié le Mercredi 16 novembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Don't leave me this way...

Développé par Jumpship, Somerville est un jeu d'aventure SF basé sur la narration. Il se présente comme une aventure humaine, dans laquelle vous allez incarner un homme désireux de réunir sa famille, sur fond de catastrophe mondiale qui a ravagé le monde.Vous n'en saurez pas plus sur le jeu. Il faut simplement parcourir des rues en ruines, sillonnées par des aliens agressifs et tenter de sauver les vôtres.Le jeu vient de sortir sur PC, Xbox One et Xbox Series au prix de 24,50 €.