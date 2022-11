Xbox Game Pass : Les nouveautés de mi-novembre

Publié le Mercredi 16 novembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Tout petit mois

Vampire Survivors (Cloud) – Disponible

Pentiment (Cloud, Console & PC) - Disponible

Somerville (Cloud, Console & PC) - Disponible

Dune: Spice Wars (Aperçu) (PC) – 17 novembre

Ghostlore (Aperçu) (PC) – 17 novembre

Lapin (Cloud, Console & PC) – 17 novembre

Norco (Cloud & Console) – 17 novembre

Gungrave G.O.R.E (Cloud, Console & PC) – 22 novembre

Insurgency: Sandstorm (Cloud & Console) – 29 novembre

Soccer Story (Cloud, Console & PC) – 29 novembre

Warhammer 40,000: Darktide (PC) – 30 novembre

The Elder Scrolls Online: Firesong – Disponible

The Elder Scrolls Online : l’événement du Cœur Noir de Skyrim – du 17 au 29 novembre

Dead by Daylight : Forged in Fog – 22 novembre

MultiVersus : Deuxième pack MVP – Disponible aujourd’hui

Archvale (Cloud, Console & PC)

Deeeer Simulator (Cloud, Console & PC)

Final Fantasy XIII-2 (Console & PC)

Mind Scanners (Cloud, Console & PC)

Mortal Shell (Cloud, Console & PC)

Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Console & PC)

Undungeon (Cloud, Console & PC)

Warhammer 40,000 Battlesector (Cloud, Console & PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass se fournit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Vous pourrez également télécharger le contenu et les mises à jour suivantes :Le Game Pass Ultimate vous donnera accès à :15 jeux supplémentaires compatibles avec les contrôles tactiles : Amnesia: Collection, Ghost SongAmnesia: Rebirth, Immortals Fenyx Rising, Assassin’s Creed Odyssey, Opus: Echo of StarsongAssassin’s Creed Origins, Pentiment, DC Krypto Super-Chien: Les aventures de Krypto et Ace, ScornDisney Dreamlight Valley, Soma, Football Manager 2023 Console, You Suck at Parking, Fuga: Melodies of Steel.Enfin, les jeux suivants quittent le Game Pass le 30 novembre :