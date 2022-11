Oakenfold sort aujourd’hui !

Publié le Jeudi 17 novembre 2022 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Sauvetage de l’humanité, version roguelike

Studio Taghua ont annoncé que leur roguelike de stratégie au tour par tour, Oakenfold, sortirait aujourd’hui sur Windows via Steam ! Une version Mac est attendue pour début 2023.Dans Oakenfold vous jouez la jeune Asha au bord de l’extinction de l’humanité. Il lui reste un dernier espoir dans ce monde cruel : lancer la dernière poche d’humanité, le biodome appelé Oakenfold dans l’espace. Encore faut il y arriver…A la manière d’un Into the Breach, les attaques des ennemies sont connues à l’avance. A vous de choisir comment réagir pour espérer survivre aux Biocides, les responsables de l’extinction de l’humanité. Vous pourrez profiter d’un système de planification qui permet d’annuler ou de refaire certaines actions afin d’essayer toutes les solutions potentielles et de choisir la meilleure.Vous pouvez également au début de chaque partie choisir l’état d’esprit d’Asha ce qui change ses habilités de départ. Et chaque partie, la mort est permanente.Mais pour contrer la répétitivité du jeu, les chemins, les missions, les objets et les capacités seront générées procéduralement.Bref, Oakenfold est un roguelike qui se veut plutôt original et si vous aimez le genre partez aider Asha à sauver l’humanité pour 18,49 €. (-10% à la sortie).