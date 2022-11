- La première d’Assassin’s Creed Symphonic Adventure a eu lieu

Publié le Jeudi 17 novembre 2022 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Concerto pour Ezio

La première d’Assassin’s Creed Symphonic Adventure a s’est tenue le 29 octobre au Grand Rex à guichets fermés : 2700 spectateurs ont participé au grand concert des 15 ans de la franchise.Au total, ce sont 70 musiciens et 40 chanteurs, sous la baguette d’Adrian Ronda Sampayo, qui ont donné corps aux musiques phares de la franchise.Deux des compositeurs originaux, Jesper Kyd et Austin Wintory, étaient d’ailleurs présents pour l’occasion et ont proposé un morceau en exclusivité mondiale : "From Depths of History".Pour clôturer le concert, l’orchestre a d’ailleurs proposé aux spectateurs une autre exclusivité : le morceau "Assassin’s Crred Mirage : Into the Light" composé par Brendan Angelides, compositeur du prochain jeu de la franchise.Assassin’s Creed Symphonic Adventure se poursuit avec une tournée mondiale. Le prochain concert aura lieu à Barcelone le 13 mai 2023 et d’autres dates sont à venir.