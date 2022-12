ONI: Road to be the Mightiest Oni sort en mars et avril

Publié le Lundi 19 décembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Oni soit qui mal y pense

Prévu pour le 8 mars 2023 en version dématérialisée, ONI: Road to be the Mightiest Oni sortira aussi le 21 avril en version boîte sur Nintendo Switch, PS4 et PS5 seulement. La version dématérialisée, elle, sortira sur ces mêmes plateformes et sur PC également. Le jeu coûtera, en version dématérialisée, quelques 29,99 €.Le jeu vous raconte l'histoire de Kuuta, seul survivant de l'armée du Roi démon dans son combat contre Momotaro. Bref, vous êtes un démon et vous allez faire équipe avec un esprit, Kazemaru, pour parcourir l'île de Kisejima et remplir toutes sortes d'épreuves.Et on vous propose de découvrir ce petit jeu d'action en 3D, développé par Kenei Design, en vidéo :