Amazon Games annonce le prochain Tomb Raider

Publié le Vendredi 16 décembre 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Stupeur et tremblements

Crystal Dynamics développe actuellement le nouvel opus de sa franchise phare, Tomb Raider. Rien d'étonnant à cela. On s'en doutait. Il s'agira une nouvelle fois d'une grande aventure solo de notre Indiana Jones féminin, reprenant toujours la même recette : des puzzles, de la grimpette, des ennemis à combattre.Là où c'est nettement plus étonnant, c'est que Crystal Dynamics a signé un partenariat d'édition avec Amazon Games.Pour rappel, Crystal Dynamics appartient non plus à Square Enix, mais depuis mai 2022 au géant suédois Embracer Group, qui possède notamment e THQ Nordic, Koch Media/Deep Silver, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Software, Easybrain, Asmodee Éditions et Dark Horse Comics. Rien que ça.En tout cas, c'est un gros coup de la part d'Amazon Games qui s'inscrit, par ce partenariat, comme un des éditeurs sur lesquels il faut désormais compter.La date de sortie du jeu n'a pas été révélée, mais il pourrait débarquer, selon nos sources, au printemps 2024.