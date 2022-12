- Cassiodora, un shoot'em up sur PC, PlayStation, Xbox et Switch

Publié le Vendredi 16 décembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Mytho logique

Cassiodora est un shoot signé PID Games et qui vient tout juste de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One Xbox Series et Nintendo Switch. Vous allez incarner Agni, Colden et Luken, un des trois héros disponibles, et devoir récupérer des ailes magiques et divers pouvoirs grâce au druide Faramix, puis partir combattre les créatures démoniaques, sbires de Kenzar.Le but ? Délivrer la Princesse Cassiodora qui vient d'être enlevée.Le jeu est jouable en coop. Il propose 35 niveaux. 50 équipements sont disponibles pour équiper votre personnage.