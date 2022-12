- Peppa Pig: World Adventures annoncé pour mars 2023

Publié le Lundi 19 décembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Vas-y ! Fais le cochon !

Les amateurs du petit cochon tout moche seront ravis d'apprendre qu'un nouveau jeu Peppa Pig débarquera l'année prochaine, juste avant le printemps. Peppa Pig: World Adventures est annoncé pour le 17 mars 2023 sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La totale.Peppa va voyager à New-York, à Paris, à Londres, en Autralie... pour remplir des missions, rencontrer de nouveaux amis et décorer sa nouvelle maison avec plein de souvenirs.Et on vous gâte, avec une vidéo du jeu.