Publié le Vendredi 30 décembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Beat'em tous

Le jeu de combat Fury Fight: Gangsters of City débarque sur Nintendo Switch le 13 janvier. Une cité en proie à des criminels violents. Des hordes de sbires qui terrorisent les habitants et font régner leur loi impitoyable dans les rues. Et vous. Vous qui allez leur coller une peignée à grands renforts de mandales dans la tronche.Plus de 50 niveaux vous attendent dans ce beat'em all avec des graphismes en 3D à la réalisation bien particulière.Ajoutez des armes, des combos, des cookies pour regagner de la santé...