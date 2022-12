Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de janvier

Publié le Jeudi 29 décembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Belle liste

Dishonored 2

Metal Slug

Metal Slug X

Metal Slug 3

Real Bout Fatal Fury

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

Twinkle Star Sprites

SNK 40th Anniversary Collection

Bloons TG6

BTS Island in the SEOM

Candy Crush Saga

Candy Crush Soda Saga

Farm Heroes Saga

Comme chaque mois, Amazon Prime Gaming vous offre des jeux gratuits. A récupérer si vous êtes abonnés Amazon Prime, et uniquement si vous êtes abonnés, bien entendu.Il faut cliquer sur "récupérer le jeu" dans votre compte Amazon Prime Gaming, et vous les garderez tant que vous resterez abonné.Voici les jeux offerts pour le mois de janvier :Et des bonus pour :