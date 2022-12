- The End of The Sun : une démo fin janvier

Publié le Vendredi 30 décembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Slave to the rythm

The End of the Sun est un jeu d'aventure en vue subjective qui vous entraîne dans l'univers fantastique des mythes slaves... Il a été développé par une petite équipe. Ce jeu d'exploration et de puzzles vous fera découvrir les légendes slaves au travers de la culture de ces pays, de la vie des habitants, mais aussi d'évènements mystiques...Après 3 ans de développement, l'équipe s'apprête à sortir son jeu en 2023 (cet été). Une démo est prévue pour le 24 janvier. Elle sera disponible en anglais et polonais, mais le jeu final sera, lui, également disponible en français.A suivre de près, sur Steam