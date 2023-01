Fort Solis, un thriller psychologique pour cet été

Publié le Lundi 23 janvier 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Mars, et personne ne repart

Développé par le studio Fallen Leaf, Fort Solis est un jeu d'aventure à l'ambiance Science-Fiction, dans lequel vous allez vous retrouver sur Mars, après des années d'exploitation de la planète rouge. Vous allez explorer une station minière abandonnée et devrez trouver le mystère qui entoure la disparition de l'équipage qui y séjournait.Vous incarnez un ingénieur, Jack Leary et devrez trouver des indices, chercher dans les labos, les bunkers, les cabines... et bien entendu, cela se déroule la nuit... sans oublier des événements énigmatiques qui se produisent au fil des heures...Bref, un thriller psychologique dans un endroit où personne ne vous entendra faire pipi dans votre combinaison spatiale.Me jeu sort cet été sur PC et consoles.