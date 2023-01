Monster Hunter Rise est disponible sur consoles Xbox, Xbox Game Pass et consoles PlayStation

Publié le Lundi 23 janvier 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La chasse est ouverte

Capcom vient de sortir Monster Hunter Rise sur les consoles Xbox One et Xbox Series, mais aussi via le Xbox Game Pass et sur les consoles Playstation 4 et PlayStation 5. L’extension Sunbreak de Monster Hunter Rise arrivera à partir du printemps 2023 sur ces mêmes consoles.Cette version de Monster Hunter Rise ajoute des fonctionnalités comme la prise en charge de la résolution 4K, des options graphiques avancées, le chat vocal, l'audio 3D, et plus encore.Pas grand-chose à ajouter.Si vous voulez lire notre test du jeu, sorti sur Nintendo Switch, c'est par-ici Si vous voulez lire notre test du jeu, sorti sur PC, c'est par-là Si vous voulez lire notre test de l'extension, sortie sur PC et Nintendo Switch, c'est par ici ou là