Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de février

Publié le Vendredi 27 janvier 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Petit mois

The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition

Onsen Master

Aerial_Knight's Never Yield

Divine Knockout

One Hand Clapping

BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad

Space Crew: Legendary Edition

Tunche

Space Warlord Organ Trading Simulator

Apex Legends

Rainbow Six Siege

Smite

Call of Duty Mobile

League of Legend

Destiny 2

Candy Crush

Dead by Daylight

FIFA 23

Legends of Runeterra

New Wold

Paladins

Comme chaque mois, Amazon Prime Gaming vous offre des jeux gratuits. A récupérer si vous êtes abonnés Amazon Prime, et uniquement si vous êtes abonnés, bien entendu.Il faut cliquer sur "récupérer le jeu" dans votre compte Amazon Prime Gaming, et vous les garderez tant que vous resterez abonné.Voici les jeux offerts pour le mois de février :Et des bonus pour :