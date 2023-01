Ubisoft sort OddBallers, son jeu de balle aux prisonniers

Publié le Vendredi 27 janvier 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Qu'est-ce qu'un tracteur vient foutre là-dedans ?

Développé par le studio Game Swing, le jeu Oddballers vient de sortir sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, mais aussi sur PC, pour le prix de 20 €.Il s'agit d'un jeu inspiré de la balle aux prisonniers. Plus de 30 arènes, dans des fermes, des villes en bord de mer, sur des îles des Caraïbes et autres, vous allez affronter d'autres équipes. Le jeu est jouable également en ligne ou en local jusqu'à 6 (4 sur PS4).Ajoutez des objets délirants, des bonus à la con et tout pour défoncer votre adversaire... et vous aurez, au final, un Party Games plus qu'un jeu de sport.