- Chef Life, une nouvelle vidéo qui donne faim

Publié le Jeudi 26 janvier 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Bande de canards

Entre jeu et apprentissage de la cuisine, Chef Life: A Restaurant Simulator vous met dans la peau d'un chef qui aspire à voir son restaurant sélectionné au fameux Guide Michelin et recevoir au moins une étoile, pour ensutie avoir une pression de dingue, faire des emprunts qu'il ne pourra pas rembourser, embaucher plein de personnel qu'il ne pourra pas payer et se suicider à la fin parce qu'il n'arrive plus à s'en sortir. Enfin, euh...Chef Life: A Restaurant Simulator sortira le 23 février prochain sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.Vous y retrouvrerez 75 recettes issues de la gastronomie française et il faudra apprendre à les faire parfaitement. De la blanquette de veau au boeuf bourguignon ou au pot au feu, vous pourrez même les recopier pour les faire dans la vraie vie...Une nouvelle vidéo a été publiée. Le jeu, graphiquement, ne sera pas foufou (loin de là). Mais il donne quand même faim.