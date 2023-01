- GoldenEye 007 dÃ©barque sur le Xbox Game Pass et sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 26 janvier 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Parfois, on ne devrait pas réveiller les morts...

Demain sonnera la sortie de GoldenEye 007, le FPS culte des années 90, sur Xbox Game Pass. Il sera disponible sur Xbox One et Xbox Series. Si vous avez précédemment acheté une version numérique de Rare Replay, la compilation de 30 classiques développés par le studio à l'occasion de son 30ème anniversaire, vous pourrez télécharger le jeu gratuitement.Le jeu sera aussi disponible sur Nintendo Switch, pour tout détenteur d'un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, via la bibliothèque de jeu Nintendo 64.L'occasion de se rendre compte que les jeux cultes devraient parfois rester dans nos souvenirs et ne pas être portés sur les consoles actuelles. La preuve, en vidéo :