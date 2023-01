Hi-fi Rush, un nouveau jeu signé Bethesda

Publié le Jeudi 26 janvier 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Make some Noise

Edité par Bethesda et développé par Tango Gameworks, Hi-Fi Rush est un jeu de combat au graphisme cartoon, très orienté BD US, dans lequel vous allez affronter de nombreux adversaires au rythme de la musique. Chaque coup est donné selon un tempo précis pour être plus efficace et lancer des combos dévastateurs.Vous allez jouer Chai, un ado branleur qui se retrouve poursuivit par des hordes de robots le jour où son bras fusionne avec son lecteur MP3 et qu'il devient, par-là, une anomalie. Chez les humains comme chez les machines.La bande-son est signée, entre autres, The Black Keys et Nine Inch Nails. Le jeu est sorti sur PC, Xbox Series et via le Game Pass.