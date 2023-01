Clunky Hero, un héros avec un seau sur la tête

Publié le Jeudi 26 janvier 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Des armes de folie

Clunky Hero est un petit jeu d'action-plateforme réalisé par un studio estonien. Il vous met dans la peau d'un chevalier torse-nu affublé d'un seau en guise de casque, qui doit aller sauver sa femme et son village d'un puissant ennemi, un démon dont les sbires redoutables se dresseront sur sa route.Rufus, parce que c'est le nom de notre héros, est à la base un fermier. Et ses armes vont donc aller d'un simple balai à une banane géante ou encore une anguille gelée.50 niveau vous attendent, dans 9 décors différents. Le jeu est disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Prix de vente, 14,99 €.