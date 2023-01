Whalien - Unexpected Guests est sorti sur PC

Publié le Mercredi 25 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Grosse comme une baleine

Le jeu délirant Whalien - Unexpected Guests est un jeu PC d'aventure et de réflexion. Son développeur, Forbidden Folds, vient de le sortir sur PC, via Steam Le jeu se déroule dans le corps d'une baleine mécanique, appelée Fin. A l'intérieur d'elle se trouve Ernest Hemingwhale, le seul habitant des lieux. Il va falloir tout faire pour le garder en vie, face aux dangers et aux attaques de slimes. Heureusement, il a avec lui ses fameux gants, qui répondent aux noms de Mr Push et Mrs Pull. (Monsieur pousse et Madame tire). Pratique pour ouvrir les portes.A découvrir en vidéo :