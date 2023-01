Shadow Gambit: The Cursed Crew, un jeu de pirates maudits

Publié le Mercredi 25 janvier 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Passez du côté Le Chuck de la Force

Shadow Gambit: The Cursed Crew est un jeu développé et édité par Mimimi Games, à paraître cette année sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit surtout d'un jeu de pirates pas comme les autres.Vous êtes en effet à la tête d'un équipage de pirates maudits. Entre Le Chuck (Monkey Island, bande d'incultes) et Barbossa (Pirates des Caraïbes). Votre but est de retrouver les perles noires qui permettront à vos hommes et vous de redevenir humains. Mais vous devrez faire avec l'Inquisition qui vous poursuit et veut mettre fin à l'abomination que vous êtes.A terre, vous devrez échapper à la vigilance de vos ennemis pour vous infiltrer et voler leurs trésors.Stratégie et infiltration sont au coeur du jeu, qui se dévoile en une bande-annonce cinématique et une vidéo de gameplay :