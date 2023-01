El Dorado: The Golden City Builder, le plaisir des sacrifices humains

Publié le Mercredi 25 janvier 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Si on peut tuer des enfants, c'est parfait

El Dorado: The Golden City Builder est un jeu de construction et de gestio de ville... dans la jungle d'Amérique du Sud. A vous de développer votre peuple pour créer l'Empire le plus puissant.Outre la gestion de votre propre cité, il faudra annexer les autres, gérer les ressources mais aussi appaiser les Dieux en leur offrant... des sacrifices. Et ça, c'est cool. On va pouvoir faire couler des rivières de sang.El Dorado: The Golden City Builder sort cette année, sur PC, via Steam . On a hâte. Surtout si on peut sacrifier des enfants.