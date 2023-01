Empire of the Ants, jeu de stratégie fourmidable

Publié le Mercredi 25 janvier 2023 à 09:30:00 par Yoann Schuler

Proportions dantesques pour une minuscule aventure

Empire of the Ants, c'est apparemment un roman (par Bernard Werber), et j'ai décidé de prendre le risque d'admettre publiquement sur internet que je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est, et ce sans vérifier si c'est connu ou non. Je passe peut-être pour un ignare, mais j'avoue que je n'en ai jamais entendu parler (problème générationnel ?)À partir de maintenant, en tout cas, Les Fourmis, ce sera pour moi le nom d'un jeu de stratégie en temps réel avec des fourmis photoréalistes. Et ce serait mentir que de dire que ça me vend pas du rêve. Au programme, un scénario suivant le rythme des saisons, un système d'alliance avec les nombreuses créatures insectoïdes (et autres myriapodes ou arachnides, bref, les trucs rampants). et sûrement plein d'autres joyeusetés microscopiques. Pour l'instant on ne sait pas, ça vient d'être annoncé. Rendez vous pour la sortie en 2024, et sûrement plus tôt pour plus de nouvelles.