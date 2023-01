- Life is Strange 2 arrive sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 24 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Il en aura fallu du temps...

Sorti il y a 3 ans, en 2019, sur PC et consoles, le jeu Life is Strange 2 est annoncé sur Nintendo Switch pour le 2 février prochain. Les précommandes sont déjà ouvertes sur le Nintendo eShop.Life is Strange 2 raconte l'histoire de Sean Diaz, 16 ans, et son frère Daniel, 9 ans, fuyant Seattle après un tragique accident, poursuivis par la Police, par le FBI, mais bien décidés à atteindre Puerto Lobos, au Mexique.Une aventure narrative, à choix, comme pour les précédents opus de la série.