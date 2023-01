Publié le Mardi 24 janvier 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Entrammes

God of War (PS5) One Piece Odyssey (PS5) Gran Turismo 7 (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) One Piece Odyssey (PS4)

God of War Ragnarök One Piece Odyssey Gran Turismo 7

One Piece Odyssey Call of Duty Modern Warfare II Saints Row Edition Day One

One Piece Odyssey Fifa 23 Call of Duty Modern Warfare II

Fifa 23 NBA 2K23 Call of Duty Vanguard

Mario Kart 8 Deluxe Pokémon violet Nintendo Switch Sports

Farming Simulator 22 Sims 4 au travail Sims 4 La vie Citaine

Le SELL nous livre son top des ventes de jeux vidéo en France. Il s’agit de la 2semaine de 2023.Comme chaque semaine d’ailleurs, nous l’illustrons avec un fromage. Cette semaine, nous vous faisons découvrir l'Entrammes, un fromage au lait cru de vache, à pâte pressée. Il nous vient de la Mayenne, dans les Pays de la Loire.La PS5 s'adjuge les trois premières places du classement global, avec l'arrivée de One Piece Odyssey et le retour, plus improbable (merci les soldes ?) de Gran Turismo 7... Pour le reste, les joueurs PC sont décidément soit des agriculteurs, soit des fans de télé-réalité.