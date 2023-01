- Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, le trailer cinématique

Publié le Lundi 23 janvier 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Chouette !

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sortira sur PS5, Xbox Series X/S et PC le 10 février prochain, le 4 avril sur PS4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch.On vous rappelle que ce nouveau jeu se déroulant dans l'univers de Harry Potter vous permettra d'incarner un nouvel étudiant qui débarque directement en 5ème année. Tout au long du jeu, vous apprendrez de nouveaux sorts, fabriquerez des potions, récolterez des plantes magiques, mais aussi rencontrerez des amis, discuterez avec les professeurs et combattrez de puissants adversaires. Petite particularité, le jeu se déroule dans les années 1800.Une nouvelle vidéo a été diffusée. C'est une bande-annonce cinématique du jeu.