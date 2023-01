Willow, le making-of

Publié le Lundi 23 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Nain porte quoi

Dans la pure lignée du film, la série TV Willow a su s'installer comme une bonne petite suite, intelligente et bien menée, avec un casting assez réussi.Alors que le dernier épisode de cette première saison vient de paraître sur Disney +, on nous annonce un making-of, baptisé "Dans les coulisses de Willow" ce qui, heureusement, est à prendre en imagé et non pas au premier degré, ce qui serait, autrement, assez bizarre (et sans doute douloureux pour l'acteur).De quoi en apprendre plus sur le tournage, sous un angle qui semble plutôt humoristique. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. Dispo dès le 25 janvier, sur Disney +, donc.