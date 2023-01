The Woman King le 26 janvier en VOD

Publié le Lundi 23 janvier 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

A voir !

The Woman King raconte l'histoire d'une troupe de guerrières d'élite au début du XIXème siècle, dans le Royaume du Dahomey (actuel Bénin). Confrontées à la colonisation et l'esclavage, elles vont se battre contre l'envahisseur avec, à leur tête, Nanisca, dont le Roi aimerait faire sa Reine, malgré l'opposition de ses concubines...Réalisé par Gina Prince-Bythewood, The Woman King est un des films événements de la fin de l'année dernière. Un de ces films que vous n'aurez pas forcément envie de voir, dans cette période de féminisme exacerbé et parfois un peu trop agressif, mais que vous auriez justement tort de bouder.Doté d'une réalisation solide et d'un casting réussi, The Woman King est une bonne petite surprise. Pas le filmde l'année, certes, mais grâce à son histoire à la narration impeccable et ses personnages intéressants, il vous permet de passer 2 excellentes heures.De quoi largement mériter qu'on s'offre un séance via une location (à partir du 26 janvier en VOD) ou même un achat (à partir du 1février).