Handyman Corporation, un jeu d'homme à tout faire

Publié le Lundi 23 janvier 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Ou femme à tout faire...

Dans Handyman Corporation, vous allez devoir gérer une entreprise d'homme à tout faire. Autrement dit, vous allez proposer des services de nettoyage, d'entretien, de bricolage, de construction, et j'en passe.Vous allez devoir acheter les outils, les pièces, les matériaux, embaucher du monde, faire appel à des sous-traitants... mais aussi gérer toutes les finances et tenter de remporter les marchés les plus intéressants.Chaque tâche s'effectuera via un mini-jeu.Handyman Corporation sort le 25 janvier, sur Steam . Un comble si vous y jouez, alors que votre femme vous demande depuis 6 mois de refixer le plafonnier de la chambre...