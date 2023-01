- SpellForce: Conquest of Eo pour le 3 février

Publié le Mardi 24 janvier 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Eo, y'a quelqu'un ?

Nouveau jeu au tour par tour qui se déroule dans l'univers de Spellforce, édité par THQ Nordic et développé par Owned by Gravity. SpellForce: Conquest of Eo sortira sur PC le 3 février 2023.Dans le jeu, vous incarnez un sorcier ambitieux qui a pour but de conquerir des terres et du pouvoir. Votre tour est mobile et vous suit dans vos campagnes, en devenant votre base d'operations pour planifier vos explorations des terres environnantes. Le jeu mélange des éléments de stratégie tour par tour, de 4X et de RPG.Pour accompagner l'annonce de la date de sortie, une nouvelle vidéo a été dévoilée :