The Last of Us : critique du deuxième épisode de la série TV

Publié le Mardi 24 janvier 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Petits trucs dérangeants

L'épisode 2 de la série TV The Last of Us est sorti hier sur Amazon Prime Video. Nous avons donc réservé notre soirée (parce que dans la journée, vous êtes gentils, mais on a autre chose à foutre) pour le voir.Et nous vous en faisons donc un retour aujourd'hui.Et on reste sur les mêmes impressions que pour le premier épisode : y'a du bien, y'a du vachement bien et y'a du plus discutable...