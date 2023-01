Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Mercredi 25 janvier 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Sponsor de merde

Il est toujours amusant, ou consternant, ou les deux à la fois, de voir qu'un sport est sponsorisé par un truc ultra nuisible pour la santé (on a bien eu des pizzas pour la Ligue 2...). Mais bref.Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 sera disponible le 9 mars 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC et Steam. Signé Milestone et Feld Motor Sports, Inc., le jeu mettra à l'affiche Jeremy McGrath, 7 fois champion de Supercross. Il sera votre mentor pour le mode carrière comprenant des coureurs et circuits officiels. Vous chevaucherez des 250SX et des 450SX.Le jeu proposera de nombreuses options, comme des aides paramétrables (pilotage automatique, freins automatiques, accélération automatique…), de nombreux paramètres de réglages de la moto; de nombreuses options de personnalisation, encore plus de réalisme, encore plus de détails...Une nouvelle bande-annonce a été diffusée :