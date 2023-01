Forspoken est disponible

Publié le Mercredi 25 janvier 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Attendez le test avant de l'acheter...

Forspoken vous fait évoluer dans Athia, un monde ravagé par la brume, miasme qui corrompt tout ce qu'il rencontre. Vous suivez Frey Holland, une jeune femme qui a survécu à la brume et qui doit contrôler ses pouvoirs magiques dans l'espoir de la combattre.Le jeu est signé Square Enix et il vient de sortir sur PC et sur la PS5.Nous sommes sur le test, il arrive dès que Vincent réussit à trouver un moment pour y jouer, puis pour l'écrire, au milieu de toute sa tripotée d'enfants.