Saga of Sins sort le 30 mars

Publié le Mercredi 25 janvier 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

La luxure est-elle réellement un péché ?

Bonus Level Entertainment et Just For Games ont annoncé la sortie de Sga of Sins le 30 mars prochain. Le jeu sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Ce jeu d'action-aventure va vous demander de pénétrer l'âme de villageois corrompus par les 7 péchés capitaux qui sont, o vous le rappelle, la luxure (parce que ça, on connaît bien), la gourmandise, la paresse, la colère, l'orgueil, l'envie et... on ne se souvient jamais du dernier, on va dire que ça va être "écouter de la musique de merde" ou un truc du genre.Enfin bref, vous incarez Cecil, l'ange nettoyeur, qui va lutter contre les créatures issues de ces 7 péchés capitaux.Une démo est disponible sur Steam