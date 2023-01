Scars Above : le making of

Publié le Mercredi 25 janvier 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Scars, avec la voiture rouge ?

Développé par le studio serbe Mad Head Games et édité par Prime Matter, Scars Above est un jeu de tir à la troisième personne, mêlant action-aventure et science-fiction. Il est prévu pour le 28 février 2023 pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Une nouvelle vidéo making-of a été dévoilée par les développeurs. De quoi découvrir le processus créatif, les mécaniques de jeu, la création de l'environnement...Pour rappel, le jeu racontera l'histoire d'une énorme structure alien apparue dans l'orbite de la Terre. Le docteur Kate Wars et son équipe du SCAR (Sentient Contact Assessment and Response) sont envoyés investiguer. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, l'équipe se faisant séparer et amener sur une planète mystérieuse. En incarnant Kate Wars, vous allez devoir retrouver votre équipe et lever le voile sur les nombreux mystères du jeu.