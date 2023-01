- Kingdom Rush est disponible sur Xbox

Publié le Jeudi 26 janvier 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Tour, princesse, dragons

Déjà disponible sur PC et Nintendo Switch, le jeu issu du mobile (iOS et Android) Kingdom Rush débarque sur console Xbox One. Il est proposé au prix de 9,99 €. C'est le premeir épisode de la série de Tower Defense signée Ironhide Game Studio.13 héros vous attendent, 18 capacités de tour par tour, plus de 50 ennemis, plus de 60 succès, pusieurs modes de jeux, des combats contre les boss...Un Tower Defense dans un monde Fantasy, avec son lot de créatures, de sorts magiques, de combats épiques (épiques et colégram).Le but ultime est d'aller sauver une princesse, bien entendu.