Not For Broadcast arrive sur consoles

Publié le Jeudi 26 janvier 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Bienvenue chez CNews...

Not For Broadcast est un jeu dans lequel vous incarnez un réalisateur fraîchement débarqué au National Nightly News, le journal télé d'une chaîne dirigée par un gouvernement totalitaire. Vous allez devoir gérer le programme, choisir les angles de caméra, supprimer les propos inadéquats, faire également des choix moraux... et votre travail risque d'impacter la politique de tout le pays. Plus de 16 heures d'émissions sont ainsi à gérer dans le jeu.Développé par NotGames et édité par tinyBuild, Not For Broadcast est sorti sur PC il y a un an et il débarque le 23 mars sur Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Il est accompagné d'un DLC qui sera aussi disponible sur PC.Pour info, le jeu a remporté un bon petit succès et mérite le coup d'oeil.