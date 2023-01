Story of Seasons: A Wonderful Life sort le 27 juin

Publié le Jeudi 26 janvier 2023 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Ça sent la bouse (au sens propre)

Marvelous Europe a annoncé que Story of Seasons: A Wonderful Life sortira sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC via Steam le 27 juin. Des versions boîtes sont prévues pour les versions consoles, éditées par Just For Games.Story of Seasons A Wonderful Life vous ramènera dans la Vallée Perdue au cœur d’une communauté tranquille où vous pourrez développer votre ferme à votre rythme. Rencontres et amours feront bien évidemment partie de l’aventure et contrairement au jeu original, me semble-t-il, vous pourrez démarrer une romance avec n’importe quel personnage éligible quel que soit votre genre.Un jeu dans la lignée des Harvest Moon et Animal Crossing.