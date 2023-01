- Remnant: From the Ashes sort sur Nintendo Switch le 21 mars

Publié le Jeudi 26 janvier 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Cadeau de printemps

Remnant: From the Ashes est un TPS d'action-survie dans un monde post-apocalyptique dans lequel vous allez incarner un des derniers survivants. Le jeu est jouable en coopération jusqu'à 3 joueurs, et se déroule dans 4 mondes distincts, avec des centaines de monstres, plus de 20 boss, le tout généré de façon aléatoire...Déjà sorti en 2019 sur PC et consoles, Remnant: From the Ashes est annoncé sur Nintendo Switch par THQ Nordic pour le 21 mars prochain.On vous laisse découvrir le jeu en vidéo, pour ceux qui ne l'ont jamais vu :