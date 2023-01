- Trek To Yomi sort en boîte sur Playstation et Nintendo Switch le 5 mai

Publié le Jeudi 26 janvier 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Pour les fans...

Déjà sorti en version numérique il y a plus d'un an, le jeu Trek To Yomi sort en boîte sur Playstation (PS4 et PS5) et Nintendo Switch le 5 mai prochain, édité par Just for Games. Vous pourrez opter pour une édition standard ou une édition Deluxe comprenant la bande-son du jeu au format CD et un artbook de plus de 100 pages, le tout dans une boîte collector.Pour rappel, on y incarne Hiroki, un samouraï ayant juré de protéger son village, après la mort de son maître à la suite d’une attaque de pillards, dans sa jeunesse.Vous pourrez retrouver notre test ici , qui était assez mitigé.