Publié le Jeudi 26 janvier 2023 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Une petite branlette ?

Déjà sorti le mois dernier, le jeu Knights of Honor II: Sovereign s'offre une nouvelle bande-annonce pour vous dire à quel point le jeu, il est vachement bien, il est vachement meilleur, il est vachement méga super, il est vachement faut l'acheter, il est vachement qu'est-ce que vous foutez encore devant votre écran on vous a dit qu'il fallait l'acheter.Bref, toujours ces Accolade Trailers, forme répugnante d'onanisme marketing auquel n'échappe pas ce jeu de stratégie, éveloppé par Black Sea Games, un studio bulgare et édité par THQ Nordic.Ils espèrent en tout cas relancer les ventes, moins importantes qu'espérées semble-t-il.ON vous rappelle que le jeu, sorti sur PC uniquement, e déroule au du Moyen-Âge, dans les Flandres. Les développeurs veulent un jeu qui se veut simple, facile d'accès, pour lequel vous n'aurez pas besoin de passer des heures et des heures à en comprendre les rouages. Vous pourrez choisir l'un des 200 royaumes, duchés ou même petit village, pour débuter votre histoire et tenter de devenir Roi, à force de guerres, de diplomatie ou encore d'alliances.Et pour que la news ait quand même un poil d'intérêt, voici un making of sur la musique, excellente au demeurant :